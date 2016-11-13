Матс Хуммельс: "Лейпциг" – претендент на чемпионство"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс не исключил, что в этом сезоне "Лейпциг" поборется за чемпионство. На данный момент "быки" занимают вторую строчку в турнирной таблице бундеслиги, имея в своем активе 24 очка, уступая мюнхенцам лишь по дополнительным показателям.

- "Лейпциг" является претендентом на чемпионство, - приводит Sky слова Хуммельса. – Я убежден в этом, увидев то, что происходит на данный момент. Они демонстрируют хорошую игру в атаке и обороняются как команда. Также игроки "Лейпцига" сильны индивидуально.