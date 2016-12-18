15:31 | ФУТБОЛ — Германия

Матс Хуммельс: "Дармштадт" был неприятным соперником, но сейчас они сдали"

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Защитник "Баварии" Матс Хуммельс в преддверии матча 15-го тура чемпионата Германии с "Дармштадтом" подчеркнул, что в прошлом сезоне "лилии" были более грозным соперником. 28-летний немец не исключает, что они до сих пор могут преподнести сюрприз.

- В предыдущем сезоне "Дармштадт" был отнюдь не самым приятным соперником, - приводит официальный сайт "Баварии" слова Хуммельса. - В этом сезоне они немного сдали, но возможно, что они снова найдут свою игру. Посмотрим, что нас ждет в этом матче.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/vorberichte/2016/12/vorbericht-bundesliga-darmstadt---fcb

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