Матс Хуммельс: "Дармштадт" был неприятным соперником, но сейчас они сдали"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс в преддверии матча 15-го тура чемпионата Германии с "Дармштадтом" подчеркнул, что в прошлом сезоне "лилии" были более грозным соперником. 28-летний немец не исключает, что они до сих пор могут преподнести сюрприз.

- В предыдущем сезоне "Дармштадт" был отнюдь не самым приятным соперником, - приводит официальный сайт "Баварии" слова Хуммельса. - В этом сезоне они немного сдали, но возможно, что они снова найдут свою игру. Посмотрим, что нас ждет в этом матче.