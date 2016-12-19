Матс Хуммельс: "Бавария" сама себе осложняла жизнь в игре с "Дармштадтом"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс после матча 15-го тура чемпионата Германии с "Дармштадтом" (1:0) выразил удовлетворение выездной победой. Футболист отдал должное хозяевам поля.

– Было непросто играть против такой команды, которая так глубоко и агрессивно обороняется, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Хуммельса. – Мы сами себе периодически осложняли жизнь. Играть в "Дармштадте" всегда тяжело, здесь надо грызть землю. Из тех матчей, что я видел, могу сказать, что ни одной команде не удалось победить здесь за счет красивого футбола.