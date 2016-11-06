Матс Хуммельс: "Бавария" плохо начала матч с "Хоффенхаймом" – надо это признать"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс после матча 10-го тура чемпионата Германии с "Хоффенхаймом" (1:1) выразил сожаление по поводу ничейного результата. Футболист признал, что команда неудачно провела стартовый отрезок.

– "Хоффенхайм" играл очень агрессивно, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Хуммельса. – Мы плохо начали встречу, стоит это признать. Мы стали играть лучше только после того, как счет уже стал 0:1. Во втором тайме у нас было много хороших моментов, два раза мяч попал в штангу.