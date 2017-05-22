Матч юниорских команд "Боруссии" и "Баварии" посетили 33 тысячи человек

Финал плей-офф юниорского чемпионата Германии, в котором выступают футболисты не старше 19 лет, между "Баварией" и дортмундской "Боруссией", собрал рекордную аудиторию. Как сообщает официальный Твиттер лиги, встречу посетили 33450 человек.
Предыдущий рекорд был установлен на матче "Шальке" – "Эссен" в 1976 году. Тогда встречу посетили 23 тысячи болельщиков.
33.450 Zuschauer - das ist neuer REKORD 👏👏👏 #JungeMeister2017 #BVBFCB @BVB @FCBjuniorteam pic.twitter.com/8Bvqt5AZKb– DFB-Junioren (@DFB_Junioren) 22 мая 2017 г.