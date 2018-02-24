Матч против "Герты" стал для Левандовски 250-м в бундеслиге

Матч 24-го тура чемпионата Германии между "Баварией" и "Гертой" стал юбилейным для нападающего мюнхенцев Роберта Левандовски. Польский форвард проводит 250-ю игру в бундеслиге.

На счету Левандовски 74 гола в 131 матче в составе дортмундской "Боруссии" в период с 2010 по 2014 год. За "Баварию" с 2014 года он провел 119 игр, забив 97 мячей. В общей сложности в 250 играх на его счету 171 мяч.

С 2010 года нападающий пять раз завоевал титул чемпиона Германии, дважды став лучшим бомбардиром сезона (20 голов в сезоне-2013/14 в составе "Боруссии", 30 мячей в сезоне-2015/16 за "Баварию").