Мартин Шмидт: "Майнцу немного повезло в матче с "Хоффенхаймом"

Главный тренер "Майнца" Мартин Шмидт после ничьей с "Хоффенхаймом" (4:4) в домашнем матче 2-го тура чемпионата Германии подчеркнул, что его команде где-то даже повезло. Отметим при этом, что к перерыву подопечные Шмидта вели со счетом 4:1, однако после удаления защитника Гаэтана Бюссмана пропустили три мяча.

– Первый час мы играли именно так, как и представляли – с напором и страстью, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Шмидта. – Потом "Хоффенхайм" стал лучше атаковать, мяч проходил нашу защиту, но всегда кто-то один закрывал пробоину. При этом, нам, конечно, немного и везло – из пяти ударов получилось четыре гола. Думаю, 4:1 к перерыву не совсем верный счет, мы забили на один или два гола больше, чем должны были. При анализе я буду говорить с футболистами в первую очередь о первых 60 минутах. "Хоффенхайму" было нечего терять, и они начали создавать давление. При счете 4:4 сопернику уже было что терять, и мы снова действовали лучше.