Мартин Шмидт: "Без удачи в футболе никуда"

Главный тренер "Вольфсбурга" Мартин Шмидт после ничьей с "Баварией" в матче 6-го тура чемпионата Германии (2:2) отметил, что его команде повезло. Также он отдал должное своему предшественнику Андреасу Йонкеру

- Если, проигрывая в гостях у "Баварии" со счетом 0:2, удалось сравнять счет и добыть одно очко, то можно быть довольным, - цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Шмидта. - Нам повезло, что Роббен не сделал счет 3:0, тогда все могло развернуться иначе. Но без удачи в футболе никуда. Заработанное очко, игра команды, ее страсть и менталитет - во всем этом заслуга моего предшественника Андреаса Йонкера.

Йонкер уволен с поста главного тренера "Вольфсбурга"