Марсель Забитцер: "Матч с "Баварией" стал самым ярким моментом сезона"

Полузащитник "Лейпцига" Марсель Забитцер после поражения от "Баварии" (4:5) в матче 33-го тура чемпионата Германии посетовал на пассивность в оборонительных действиях. По словам хавбека, в остальном команда показала хорошую игру.

- Мы показали очень хорошую игру, но в обороне были немного пассивны, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Забитцера. - Мы прекрасно понимали, каким высоким уровнем располагает "Бавария". Жаль, что не удалось победить.

Это был бы самый яркий момент сезона. Мы очень довольны своей игрой, но мы бы предпочли получить за это вознаграждение. Когда ты ведешь 3:1 и 4:2, то, конечно, хочешь в итоге взять три очка.