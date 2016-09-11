Марсель Шмельцер: "Боруссия" пропустила очень глупый гол в конце матча с "РБ Лейпциг"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер после поражения в матче 2-го тура чемпионата Германии от "РБ Лейпциг" (0:1) посетовал на слабую игру своей команды. По его словам, "шмели" не сумели реализовать голевые моменты.

- Знали, что ожидает нас в Лейпциге, - приводит пресс-служба дортмундцев слова Шмельцера. - "Боруссии" не удалось использовать свободные зоны, предоставленные соперником. Нам даже не удавалось пробить в створ ворот, но у нас были голевые возможности. В самом конце мы пропустили очень глупый гол.