Маркус Вайнцирль: "Шальке" рад подписать такого опасного полузащитника как Коноплянка"

Главный тренер "Шальке" Маркус Вайнцирль выразил удовлетворение приобретением полузащитника Евгения Коноплянки. Футболист сборной Украины был арендован у "Севильи" на один сезон. Напомним, немецкая команда является соперником "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы.

– Мы рады подписать такого быстрого и опасного полузащитника, который может играть на обоих флангах, – приводит официальный сайт "Шальке" слова Вайнцирля. – К тому же Коноплянка является очень опытным игроком, который со своей сборной и предыдущими клубами регулярно выступал на международной арене.