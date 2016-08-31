02:49 | ФУТБОЛ — Германия

Маркус Вайнцирль: "Шальке" рад подписать такого опасного полузащитника как Коноплянка"

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Главный тренер "Шальке" Маркус Вайнцирль выразил удовлетворение приобретением полузащитника Евгения Коноплянки. Футболист сборной Украины был арендован у "Севильи" на один сезон. Напомним, немецкая команда является соперником "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы.

– Мы рады подписать такого быстрого и опасного полузащитника, который может играть на обоих флангах, – приводит официальный сайт "Шальке" слова Вайнцирля. – К тому же Коноплянка является очень опытным игроком, который со своей сборной и предыдущими клубами регулярно выступал на международной арене.

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