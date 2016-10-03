Маркус Вайнцирль: "Победа "Шальке" началась с пенальти"

Главный тренер "Шальке" Маркус Вайнцирль подчеркнул, что его команде сопутствовала удача в матче 6-го тура чемпионата Германии с менхенгладбахской "Боруссией" (4:0). По его словам, такое случается, когда игроки полностью выкладываются на поле.

- Я хочу выразить слова благодарности своей команде, - приводит пресс-служба "горняков" слова Вайнцирля. - Очень редко удается победить 4:0 в непростом периоде, тем более "Боруссию" Менхенгладбах. Первый тайм оказался совершенно равным. Мы хорошо действовали в защите, но в атаке нам не хватало последнего паса. После выхода на поле Ларса Штиндля "Боруссия" неплохо начала второй тайм. Иногда ты нуждаешься в подобных игроках и удачном моменте, каких у нас не было в последних играх.

Сегодня нам выпал такой момент, когда был поставлен пенальти. Он положительно повлиял на нас, с него началась победа. Нам удалось быстро забить второй, третий мяч, после чего наша линия обороны слаженно действовала. Четвертый гол стал символичным. Когда ты сражаешься и полностью выкладываешься на поле, тебе сопутствует удача. Я очень рад сегодня.