Марко Ройс: "В матче с "Баварией" никто не верил в "Боруссию"

Нападающий "Боруссии" Марко Ройс после полуфинала Кубка Германии против "Баварии" (3:2) омтетил, что никто не ожидал победы дортмундцев. По его словам, несмотря на это, игроки команды верили сами в себя.

- Мы неплохо начали, но играть в Мюнхене невероятно тяжело, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Ройса. - В атаке в первом тайме мы действовали не лучшим образом. Никто не рассчитывал, что счет станет 2:1. Но мы должны были верить в себя. У "Баварии" были моменты, которые они не реализовали. Мы организовали две контратаки и забили.