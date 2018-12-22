Марко Ройс: "Первая часть сезона получилась замечательной"

Форвард дортмундской "Боруссии" Марко Ройс подвел итоги первой части сезона.

- У всех нас, и у меня в том числе, первая часть сезона получилась просто замечательно! Я счастлив оттого, что мне удалось обойтись без травм. Надеюсь, что все это продлится как можно дольше, - приводит слова Ройса официальный твиттер немецкой бундеслиги.

Перед рождественской паузой "Боруссия" ушла на первом месте в немецком чемпионате. В активе команды из Дортмунда 42 очка и всего одно поражение в 17 играх. Ближайший конкурент - одноименный клуб из Менхенгладбаха - отстает на 9 баллов.

В текущем сезоне Ройс сыграл 24 встречи, в которых забил 24 гола и 9 раз помог отличиться своим партнерам по команде.