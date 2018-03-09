Марко Ройс – о новом контракте: "Боруссия" помогала мне в тяжелые времена, это повлияло на мое решение"

Полузащитник Марко Ройс сегодня продлил контракт с дортмундской "Боруссией" до 2023 года. Футболист заявил, что всегда мечтал играть в желто-черной футболке и поблагодарил руководство за поддержку в непростое для него время.

– Я ношу майку "Боруссии" с 2012 года, – цитирует сайт клуба Ройса. – Я счастлив и горд объявить, что продолжу ее носить. Дортмунд – мой дом, "Боруссия" – мой клуб! С детства я мечтал бегать в желто-черной футболке, играть за эту команду. Я очень уверенно поставил подпись под новым контрактом, чтобы дать четкий сигнал о своем будущем.

Это также благодарность нашим фанатам, которые всегда меня поддерживали. Тот факт, что клуб неоднократно помогал мне в самые тяжелые времена, очень положительно повлиял на мое решение. Мне хочется сказать спасибо.