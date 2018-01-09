Марко Ройс: "Хочу сыграть на чемпионате мира"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс, восстанавливающийся после травмы, отметил, что хотел бы сыграть на чемпионате мира 2018 года. Немецкий форвард получил разрыв крестообразных связок колена в мае 2017 года в финальном матче Кубка Германии с франкфуртским "Айнтрахтом" (2:1).

– Я на связи с Йахимом Левом, что очень важно, – цитирует Ройса официальный сайт бундеслиги. – Однако моя цель – вернуться к полноценным тренировкам с "Боруссией". Затем нужно начать играть и найти свой ритм.

После долгого перерыва и такой травмы довольно сложно вернуться и играть хорошо. Те, кто меня знают, понимают, что у меня есть потенциал для этого. У меня правильная ментальность.

Если все пойдет по плану, у меня будет игровая практика, и я наберу форму, то, конечно, я хочу сыграть на чемпионате мира.