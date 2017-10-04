Марко Ройс: "Готов отдать все деньги за то, чтобы быть здоровым"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс рассказал, что ему тяжело дается восстановление после очередной травмы. В конце мая хавбек порвал связки колена в финале Кубка Германии против "Айнтрахта" (2:1).

- Во время восстановления ты остаешься один на один с собой, - цитирует Marca Ройса. - Очень тяжело психологически работать в одиночестве. Лучшие игроки мира получают хорошие зарплаты, но мы вынуждены платить высокую цену за здоровье. Я был бы готов отдать все мои деньги, чтобы быть здоровым, делать свою работу, которую люблю - играть в футбол.