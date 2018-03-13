Марко Ройс: "Буду рад, если Батшуайи останется в "Боруссии"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс выразил надежду, что "шмели" по итогам текущего сезона попадут в Лигу чемпионов. Хавбек также добавил, что будет рад, если нападающий Миши Батшуайи останется в команде.

- Я был бы очень рад, если Батшуайи останется в "Боруссии", - цитирует Bild Ройса . - Миши показал, насколько он может быть полезен команде. Надеюсь, что по итогам этого сезона мы попадем в Лигу чемпионов.