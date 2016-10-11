13:19 | ФУТБОЛ — Германия

Марк ван Боммел: "Бавария" будет доминировать в чемпионате Германии"

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Бывший полузащитник "Баварии" Марк ван Боммел сомневается, что в этом сезоне мюнхенцы упустят чемпионство. По его словам, подопечные Карло Анчелотти обладают достаточным количеством опыта, чтобы добиться победы в первенстве.

- В этом сезоне "Бавария" будет доминировать в чемпионате Германии, - приводит пресс-служба бундеслиги слова ван Боммела. - Чтобы это предотвратить, на протяжении определенного времени, например у "Боруссии" должно получаться все. Мне кажется, что сейчас мюнхенцы обладают симбиозом силы и опыта, чтобы упустить чемпионство.

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