08:13 | ФУТБОЛ — Германия

Марио Гомес: "Забитые голы - вопрос времени"

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Нападающий "Вольфсбурга" Марио Гомес, который в 5-ти проведенных турах чемпионата Германии еще ни разу не смог поразить ворота соперника, уверен, что голы - вопрос времени. При этом форвард отметил, что данная ситуация давит на него.

- Как и раньше я уверен в себе, а забитые мячи - вопрос времени, - приводит Bild слова Гомеса. - Я переживаю за команду. Мои голы бы позволили относиться к этому более спокойно. Не могу не сказать, что испытываю все большее давление, когда нахожусь перед воротами соперника.

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