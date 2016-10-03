Марио Гомес: "Забитые голы - вопрос времени"

Нападающий "Вольфсбурга" Марио Гомес, который в 5-ти проведенных турах чемпионата Германии еще ни разу не смог поразить ворота соперника, уверен, что голы - вопрос времени. При этом форвард отметил, что данная ситуация давит на него.

- Как и раньше я уверен в себе, а забитые мячи - вопрос времени, - приводит Bild слова Гомеса. - Я переживаю за команду. Мои голы бы позволили относиться к этому более спокойно. Не могу не сказать, что испытываю все большее давление, когда нахожусь перед воротами соперника.