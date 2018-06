Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце признался, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хотел видеть игрока в английской команде. Ранее они вместе работали в стане дортмундцев.

- В свое время я решил покинуть "Баварию", а Юрген Клопп был заинтересован в том, чтобы пригласить меня в "Ливерпуль", - цитирует Four Four Two Гетце. - Мне также было интересно снова работать с ним, но я решил присоединиться к "Боруссии". Это был шаг не против "Ливерпуля" или Юргена Клоппа.