Мануэль Нойер: "Вопрос в том, почему нам не удалось удержать преимущество"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер после матча 10-го тура чемпионата Германии с "Фрайбургом" (1:1) заявил, что то, что игра переворачивается с ног на голову, немного странно. Он также добавил, что в данной встрече были периоды, когда мюнхенцы играли очень хорошо.

- В течение последних недель мы не блистали, - приводит пресс-служба клуба слова Нойера. - С обычной легкостью в такой ситуации не получается играть. Тем не менее, в матче были периоды, когда мы играли очень хорошо. Вопрос в том, почему нам не удалось удержать преимущество. Ошибки могут допускаться, но то, что игра вот так переворачивается с ног на голову, это немного странно.

"Фрайбург" не позволил "Баварии" продлить победную серию из четырех матчей. Мюнхенцы с 20-ю очками идут на втором месте турнирной таблицы чемпионата Германии "Фрайбург" - с 13-ю баллами на 10-й строчке.

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