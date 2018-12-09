Мануэль Нойер: "Важно, что мы наконец одержали победу дома. Нам это уже давно не удавалось"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер после победы над "Нюрнбергом" (3:0) в матче 14-го тура чемпионата Германии отметил, что у него не было ощущения, что соперник может угрожать. Он добавил, что рад одержать домашнюю победу.

- Ни разу не было ощущения, что "Нюрнберг" как-то может нам угрожать, - приводит пресс-служба клуба слова Нойера. - Мы доминировали в матче. Важно, что мы наконец одержали победу дома. Нам это уже давно не удавалось.

Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 27 очков.

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