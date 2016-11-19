06:50 | ФУТБОЛ — Германия

Мануэль Нойер: "В Дортмунде нас ждет горячий прием"

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Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер в преддверии матча 11-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" отметил, что мюнхенцам придется выложиться на сто процентов. По словам голкипера, главное – не проиграть.

– По тренировкам видно, что все выкладываются по-полной, – цитирует Нойера официальный сайт "Баварии". – Наши матчи всегда были очень напряженными. Не сомневаюсь, что в Дортмунде нас ждет горячий прием. Это конкурент номер один, особенно это касается победы в чемпионате. Поэтому очень важно – не проиграть. Должны выложиться на сто процкентов, иначе на удачный результат рассчитывать не придется.

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