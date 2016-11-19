Мануэль Нойер: "В Дортмунде нас ждет горячий прием"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер в преддверии матча 11-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" отметил, что мюнхенцам придется выложиться на сто процентов. По словам голкипера, главное – не проиграть.



– По тренировкам видно, что все выкладываются по-полной, – цитирует Нойера официальный сайт "Баварии". – Наши матчи всегда были очень напряженными. Не сомневаюсь, что в Дортмунде нас ждет горячий прием. Это конкурент номер один, особенно это касается победы в чемпионате. Поэтому очень важно – не проиграть. Должны выложиться на сто процкентов, иначе на удачный результат рассчитывать не придется.