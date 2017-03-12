10:10 | ФУТБОЛ — Германия

Мануэль Нойер: "У "Баварии" были проблемы в начале матча с "Айнтрахтом"

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Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер подчеркнул, что в начале матча 24-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом" (3:0) команда допускала ошибки из-за недостатка концентрации. По словам голкипера, мюнхенцы добавили по ходу встречи и одержали заслуженную победу.

- Футболисты Франкфурта были очень агрессивны, поэтому в начале матча у нас были проблемы, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Нойера. - Несколько раз мы ошибались из-за недостатка концентрации. Благодаря этому "Айнтрахт" создал несколько опасных моментов. Однако по ходу матча мы прибавили. Во втором тайме мы показали сильную игру и заслуженно победили.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2017/03/stimmen-nach-dem-frankfurt-spiel

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Материалы REN-TV

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