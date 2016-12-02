08:10 | ФУТБОЛ — Германия

Мануэль Нойер: "Рибери - важный игрок "Баварии"

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Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер положительно оценил переподписание контракта с полузащитником мюнхенцев Франком Рибери. По его словам, хавбек, новый договор которого рассчитан до лета 2018 года, является важной частью команды.

- Рибери является футболистом мирового уровня, - приводит Goal.com слова Нойера. - Он был самым важным и лучшим игроком "Баварии" до того как получил травму. Мы должны быть благодарны ему. Несомненно, очень достойно выступал за "Баварию". В текущем сезоне он сыграл определяющую роль в нескольких победах клуба.

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