Мануэль Нойер: "После победы над "Дармштадтом" у "Баварии" камень с души упал"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер после гостевой победы в матче 15-го тура чемпионата Германии над "Дармштадтом" (1:0) отметил, что в первом тайме команда была сама на себя не похожа. По словам 30-летнего голкипера, игрокам не хватало скорости и точности в передачах.

- После финального свистка у нас как будто камень с души упал, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Нойера. - Мы испытали облегчение, очень важно, что команда заработала три очка. В первом тайме "Бавария" играла не в свой футбол. Нам не хватало командной скорости и точности в передачах.