Мануэль Нойер: "Лейпциг" заставил говорить о себе, но главным конкурентом "Баварии" остается "Боруссия"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер подчеркнул, что "Лейпциг" заслуженно занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. По словам голкипера, несмотря на это, главным конкурентом мюнхенцев остается дортмундская "Боруссия".

- "Лейпциг" сумел развить успех и попал в заголовки газет благодаря удачному старту в сезоне, - приводит Goal.com слова Нойера. - Они заслуженно находятся на своем месте. Но я уверен, что "Боруссия" после нового года улучшит свои результаты. Мне кажется, что уже сейчас "Лейпциг" может сделать то, что делали дортмундцы в последние годы. "Шмели" остаются нашими главными конкурентами.