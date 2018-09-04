Мануэль Нойер: "Каждый игрок берет на себя ответственность за провал на ЧМ"

Капитан "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что каждый футболист бундестим сделал выводы после провального выступления команды на чемпионате мира. По его словам, произошедшее детально проанализировано и были сделаны соответствующие выводы.

- Каждый игрок берет на себя ответственность за произошедшее, - приводит пресс-служба Немецкой федерации футбола слова Нойера. - Анализ был исчерпывающим и со стороны тренерского штаба. Важно сделать выводы о том, что именно нужно менять. Йоахим Лев был, конечно, очень подавлен после чемпионата мира. Теперь у него есть четкий план, которому он хочет следовать. В его планах - вернуться с нами на след успеха. Мы знаем, что должны что-то исправить. Поэтому мы хотим сыграть против Франции в хороший и успешный футбол. Наша цель - чтоб играть в футбол было снова весело и приятно.

Напомним, на чемпионате мира сборная Германии не смогла защитить титул, завоеванный на турнире в Бразилии 4 года назад. Немцы не вышли из группы, заняв 4-е место в квартете с Мексикой, Швецией и Кореей.