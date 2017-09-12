Мануэль Нойер: "Хотим доминировать в игре с "Андерлехтом"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Андерлехта" отметил, что команда хочет забыть субботнее поражение от "Хоффенхайма" (0:2) в чемпионате Германии. По его словам, мюхенцы должны доминировать на поле во вторник.

- Мы хотим хорошо подготовиться к этому матчу, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Нойера. - Поражение на выходных должно остаться в прошлом. Хотим показать другое лицо. Должны быстро распоряжаться мячом, доминировать, соаздавать голевые моменты и наградить себя за хорошую игру.