18:22 3 февраля | ФУТБОЛ — Германия

Мануэль Нойер: "Бавария" должна быть начеку в матче с "Шальке"

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Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер считает, что его команде нужно быть начеку в матче 19-го тура чемпионата Германии против "Шальке". Поединок состоится завтра и начнется в 17.30 по московскому времени.

- "Шальке" прижаты к стене. Это опасная ситуация, в матче против нас они постараются исправить свое положение и показать хорошую игру, - цитирует пресс-служба клуба Нойера. - У соперника в составе есть классные футболисты, во время зимней паузы "Шальке" значительно усилился. Мы должны быть начеку.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2017/02/neuer-wir-sollten-gewarnt-sein

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Материалы REN-TV

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