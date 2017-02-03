Мануэль Нойер: "Бавария" должна быть начеку в матче с "Шальке"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер считает, что его команде нужно быть начеку в матче 19-го тура чемпионата Германии против "Шальке". Поединок состоится завтра и начнется в 17.30 по московскому времени.

- "Шальке" прижаты к стене. Это опасная ситуация, в матче против нас они постараются исправить свое положение и показать хорошую игру, - цитирует пресс-служба клуба Нойера. - У соперника в составе есть классные футболисты, во время зимней паузы "Шальке" значительно усилился. Мы должны быть начеку.