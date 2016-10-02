Мануэль Нойер: "Баварии" нужно доминировать настолько, чтобы соперникам было нечего ловить"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер остался крайне разочарован ничейным результатом в домашнем матче 6-го тура чемпионата Германии против "Кельна". По словам Нойера, во втором тайме команда потеряла темп.

– Мы должны делать так, чтобы соперники зарубили себе на носу, что, уступая 0:1 на нашем стадионе, ловить просто нечего, – приводит Bild слова Нойера. – Нельзя быть слишком уверенными, что на 95 процентов мы точно выиграем чемпионат Германии, особенно в матчах с соперниками, которые только и ждут своего шанса. Нужно доминировать настолько, чтобы соперникам было нечего ловить. Во втором тайме матча против "Кельна" мы потеряли темп и показали сопернику, что на контратаках он может чего-то добиться.