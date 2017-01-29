05:24 29 января | ФУТБОЛ — Германия

Макс Крузе: "В матче с "Баварией" одного хорошего тайма мало"

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Нападающий "Вердера" Макс Крузе после матча 18-го тура чемпионата Германии с "Баварией" (1:2) подчеркнул, что команда хорошо показала себя во втором тайме. Футболист отметил: чтобы набрать очки в игре с мюнхенцами, надо провести на высоком уровне все 90 минут.

– "Фрайбург" на прошлой неделе показал, что против "Баварии" можно играть, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Крузе. – С той игрой, что мы показывали во втором тайме, все возможно. Мы хорошо показали себя в игровом плане, но одного тайма такой игры недостаточно. Если ты хочешь набрать очки против "Баварии", то должен играть хорошо на протяжении всех 90 минут. Мы хорошо показали себя, но в итоге не взяли ни одного очка".

 
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Материалы REN-TV

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