Макс Крузе: "В матче с "Баварией" одного хорошего тайма мало"

Нападающий "Вердера" Макс Крузе после матча 18-го тура чемпионата Германии с "Баварией" (1:2) подчеркнул, что команда хорошо показала себя во втором тайме. Футболист отметил: чтобы набрать очки в игре с мюнхенцами, надо провести на высоком уровне все 90 минут.

– "Фрайбург" на прошлой неделе показал, что против "Баварии" можно играть, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Крузе. – С той игрой, что мы показывали во втором тайме, все возможно. Мы хорошо показали себя в игровом плане, но одного тайма такой игры недостаточно. Если ты хочешь набрать очки против "Баварии", то должен играть хорошо на протяжении всех 90 минут. Мы хорошо показали себя, но в итоге не взяли ни одного очка".