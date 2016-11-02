Макс Эберль: "Почему-то "Бавария" не играет в пятницу на неделе Лиги чемпионов"

Спортивный директор менхенгладбахской "Боруссии" Макс Эберль выразил возмущение тем, как составлен календарь бундеслиги. Его команда во вторник провела матч Лиги чемпионов с "Селтиком" (1:1), а в пятницу будет играть в чемпионате Германии с "Гертой".

– О чем думали в бундеслиге, когда ставили на пятницу игру команде, которая участвует в Лиге чемпионов? Такого точно никогда не произойдет с "Баварией", – цитирует Kicker Эберля. – Я никогда не видел, чтобы "Бавария" играла в пятницу вечером после матча Лиги чемпионов. А с нами такое уже не в первый раз.