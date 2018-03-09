Магат отказывается от работы в нынешнем "Гамбурге"

Известный немецкий специалист Феликс Магат не желает работать с нынешним руководством "Гамбурга". Магат выступал за "динозавров" с 1976 по 1986 год, а также трудился в тренерском штабе команды с 1993 по 1997 год.

– Конечно, я бы всегда помог, и я, конечно, помогу "Гамбургу", если смогу, – приводит Sky слова Магата. – Но в текущей ситуации я не хочу иметь никакого отношения к людям, которые в настоящее время находятся во главе клуба.

"Гамбург" – единственный участник всех сезонов бундеслиги, но на данный момент команда находится в зоне вылета.