Люсьен Фавр: "В чемпионской гонке с "Боруссией" участвует не только "Бавария"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр остался доволен победой над "Майнцем" (2:1) в матче чемпионата Германии. Также он подчеркнул, что не считает отстающую на девять очков в турнирной таблице бундеслиге "Баварию" основным конкурентом в гонке за чемпионство.

– Победить было сложно, но я бы не сказал, что мы этого не заслужили, – цитирует AFP Фавра. – Мы полностью доминировали в первом тайме, но не забили. В итоге все равно сделали все правильно в решающий момент.

Конечно, мы смотрим на турнирную таблицу, но сконцентрированы на себе. В гонке не только "Бавария" участвует. Другие команды тоже хорошо играют: гладбахская "Боруссия", "Айнтрахт", "Хоффенхайм", "Лейпциг".