Люсьен Фавр: "Следующий матч бундеслиги с "Баварией"? Мы сфокусированы на игре с "Атлетико"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр после победы в матче 11-го тура чемпионата Германии над "Вольфсбургом" отметил, что игра получилась довольно тяжелой. Он также добавил, что дортмундцы сконцентрированы на матче группового турнира Лиги чемпионов с "Атлетико".

- Это был тяжелый матч, особенно в первом тайме, - приводит пресс-служба клуба слова Фавра. - "Вольфсбург" очень хорошо организован, а мы - в порядке. Мы пытались создать голевые шансы, но было очень трудно. Сделать счет 1: 0 в первом тайме было очень важно. Во второй половине встречи мы были лучше в первые 30 минут, мы доминировали в игре. мы должны были сделать счет 2: 0, но не сделали. Таким образом, риск завершить встречу 1: 1 был до конца. Следующий матч бундеслиги с "Баварией"? Мы сфокусированы на предстоящей встрече - с "Атлетико Мадрид".

Дортмундская "Боруссия" после 11-го тура чемпионата Германии набрала 24 очка и лидирует в турнирной таблице. "Бавария" с 20-ю очками идет второй. Впервые за 7 лет дортмундцы будут выше мюнхенцев перед очной встречей. Игра между грандами немецкого футбола состоится в субботу, 10 ноября.

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