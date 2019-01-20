Люсьен Фавр: "Мы уже думаем о подготовке к следующему матчу"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр отметил, что команда должна спокойно воспринять победу над "Лейпцигом" (1:0) на выезде в матче чемпионата Германии. По его словам, не стоит отвлекаться на наблюдения за конкурентами.

– Конечно, мы смотрели матч "Баварии", но мы также следили за результатами "Байера", "Фортуны", "Аугсбурга" и так далее. Мы двигаемся вперед, думая только о своей философии, – цитирует AFP Фавра. – Мы идем от одного матча к другому и стараемся оставаться сосредоточенными. Сейчас мы наслаждаемся победой, но уже думаем о подготовке к следующему матчу.