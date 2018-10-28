Люсьен Фавр: "Мы совершили ошибку, но таков футбол"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр после матча 9-го тура российской премьер-лиги с "Гертой" (2:2) отметил, что в футболе случаются разные вещи. "Шмели" вели в счете 2:1, но упустили победу на последних минутах встречи.

- Мы играли очень хорошо с самого начала, - приводит пресс-служба клуба слова Фавра. - Мы очень хотели выиграть игру. Во второй половине встречи у нас было 25 сильных минут, мы доминировали в игре и создавали голевые моменты. У нас было две-три возможности сделать 3:1. К сожалению, не удалось. В конце концов, мы совершили небольшую ошибку, но таков футбол.

"Боруссия" с 21 очком продолжает лидировать в чемпионате Германии, "Герта" - с 16-ю очками занимает пятую строчку.