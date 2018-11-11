Люсьен Фавр: "Бавария" полностью доминировала, но я знал, что они не смогут долго так играть. Это как бумеранг"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр после победы в матче 11-го тура чемпионата Германии над "Баварией" (3:2) отметил, что дортмундской команде стоило подождать и позволить мюнхенцам доминировать в матче. Он добавил, что знал, что они не смогут так играть на протяжении долгого времени.

- Это был сумасшедший матч,- приводит пресс-служба клуба слова Фавра. - "Бавария" в начале матча была очень сильна. Они полностью доминировали, много владели мячом, нам не удавалось его перехватывать. Если нам это и удавалось, то мы его сразу теряли. Темп был очень высоким, прессинг, контрпрессинг, перехваты - все у них получалось идеально.

Но я знал, что они не смогут так играть на протяжении долгого времени. Это как бумеранг. Мы должны были подождать и, к счастью, на перерыв ушли лишь при счете 1:0. Мы откорректировали некоторые моменты. После гола Ройса трибуны нас погнали вперед, и мы почувствовали, что сможем победить. В итоге нам это удалось. Команда показала фантастический характер.

"Боруссия" набрала 27 очков и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. "Бавария" с 20 баллами располагается на третьей строчке.

Все о чемпионате Германии - здесь