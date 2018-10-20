Лука Йович: "Я счастлив, но не из-за пента-трика, а из-за победы команды"

Нападающий "Айнтрахта" Лука Йович после победы над "Фортуной" в матче 8-го тура чемпионата Германии (7:1) признался, что его больше радует победа команды, чем свои пять голов. Боснийцу больше всего понравился первый гол.

– Конечно, я полностью счастлив, это был эмоциональный день, - цитирует пресс-служба клуба Йовича. - Но дело не в моих пяти голах, а в том, что команда сотворила сенсацию. Тот факт, что фанаты скандировали мое имя, радует меня. Они были фантастическими, они оказали нам невероятную поддержку. Мой первый гол был сенсационным. Я пробил, затем упал и только потом увидел, что мяч в сетке. Просто отлично.

"Айнтрахт" разгромил "Фортуну", Йович забил 5 голов