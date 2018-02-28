Луи ван Гал: "Вернуться? Я не буду работать в "Баварии", пока там Ули Хенесс"

Голландский тренер Луи ван Гал рассказал, что причина его разногласий с президентом "Баварии" Ули Хенессом заключалась в экс-защитнике клуба Филиппе Ламе. Ван Гал и Хенесс не смогли договориться о позиции игрока на поле.



- Филипп Лам играл в то время на левом фланге. Я переставил его на правый, – цитирует ван Гала Sport Bild. - Потом у меня был огромный спор с Хенессом, который хотел, чтобы Лам играл с левой стороны. Но история доказала, что я был прав: Лам стал чемпионом мира и победителем лиги чемпионов, играя на правом фланге.



Напомним, что 66-летний тренер объявил о своем уходе из профессионального футбола в 2017 году. Его последним местом работы был "Манчестер Юнайтед".