Луи ван Гал: "Кризис в "Баварии"? Спросите Ули Хеннеса"

Бывший главный тренер сборной Голландии Луи ван Гал, который работал в качестве телевизионного эксперта во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Баварией" и "Аяксом" отказался комментировать ситуацию в мюнхенском клубе. Голландский специалист предложил журналистам обратиться к президенту клуба Ули Хеннесу.

- "Аякс" играл очень хорошо, они должны были выиграть, - приводит Sportbild слова ван Гала. - "Бавария" сыграла не так хорошо, это было сюрпризом. Кризис? Вы должны спросить Ули Хенесса, а не меня. У нас с ним была очень теплая встреча.

Мюнхенцы не смогли победить в последних трех встречах, сыграв вничью с "Аугсбургом" и "Аяксом" и потерпев поражение от "Герты". В следующем туре чемпионата Германии "Бавария" встретится с "Боруссией" из Менхенгладбаха.