Лотар Маттеус: "Не понимаю, почему "Бавария" не договорилась с Кроосом"

Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус не может понять причин, по которым "Бавария" не подписала новый контракт с полузащитником Тони Кроосом. Хавбек "Реала" выступал в составе мюнхенцев с 2007 до 2014 года.

- Мне до сих пор непонятно, почему "Бавария" не смогла договориться о новом контракте с Кроосом, - приводит Goal.com слова Маттеуса. - Было необходимо увеличить ему зарплату. Это было бы справедливо, учитывая его игру. Сейчас он - ключевой полузащитник "Реала".Кроос проступил правильно перейдя в мадридский клуб. Мне кажется, что сейчас он лучший хавбек в мире.