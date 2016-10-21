11:10 | ФУТБОЛ — Германия

Лотар Маттеус: "Не понимаю, почему "Бавария" не договорилась с Кроосом"

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Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус не может понять причин, по которым "Бавария" не подписала новый контракт с полузащитником Тони Кроосом. Хавбек "Реала" выступал в составе мюнхенцев с 2007 до 2014 года.

- Мне до сих пор непонятно, почему "Бавария" не смогла договориться о новом контракте с Кроосом, - приводит Goal.com слова Маттеуса. - Было необходимо увеличить ему зарплату. Это было бы справедливо, учитывая его игру. Сейчас он - ключевой полузащитник "Реала".Кроос проступил правильно перейдя в мадридский клуб. Мне кажется, что сейчас он лучший хавбек в мире.

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