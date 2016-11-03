13:45 | ФУТБОЛ — Германия

Лотар Маттеус: "Кингсли Коман - стоящая инвестиция в будущее "Баварии"

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Бывший защитник "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус высказал мнение о том, что мюнхенскому клубу стоит подумать над приобретением на постоянной основе нападающего Кингсли Комана, права на которого принадлежат "Ювентусу". В команде Карло Анчелотти 20-летний француз выступает на правах аренды.

– Коман еще молод, но уже успел показать в "Ювентусе", "ПСЖ" и сборной Франции, что в нем есть потенциал, – приводит Sport Bild слова Маттеуса. – 21 миллион Евро, которые должна заплатить "Бавария" за его трансферный лист, в любом случае станут стоящей инвестицией в будущее мнюнхенского клуба.

 

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