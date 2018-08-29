Лотар Маттеус: "Гетце придется непросто, он должен доказать тренеру, что достоин основы"

Чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус считает, что полузащитнику "Боруссии" Марио Гетце придется непросто в новом сезоне. По его мнению, игроку придется доказать тренеру, что он достоин быть в основе.

– К сожалению Марио Гетце, Фавр имеет достаточно выбора на всех позициях, – приводит Sky Sports слова Маттеуса. – У него есть Витсель, Дауд, Ройс и Пулишич, которые отлично себя проявили. Конечно, все игроки важны, как тренеры всегда подчеркивают. И Марио тоже получит свои шансы. Но ему, конечно, не хочется постоянно находиться между полем и скамейкой запасных. Ему придется доказать тренеру, что он достоин основы. У него есть все для этого, но ему будет непросто.

В текущем сезоне Гетце сыграл за "Боруссию" в одной игре в рамках первого раунда кубка Германии. В матче первого тура бундеслиги против "Лейпцига" (4:1) футболист остался в запасе.