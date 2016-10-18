Лотар Маттеус: "Анчелотти нужно изменить отношения к игрокам "Баварии"

Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус уверен, что главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти должен пересмотреть свое отношение к игрокам. По его словам, мюнхенский клуб будет действовать более успешно, если специалист изменит стиль общения с командой.

- Приятельские отношения с игроками имеют положительные стороны, - приводит Sky слова Маттеуса. - Но он должен стать строже, если замечает, что данное поведение не приносит свои плоды. Футболисты, особенно те, которые разочаровали его своей игрой, обратят на это внимание. В таких случаях они могут быть отправлены на скамейку запасных или на трибуну. Уверен, что Анчелотти сможет проявить решительность, учитывая его опыт. Ему необходимо изменить стиль общения с игроками.