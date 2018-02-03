"Лейпциг" вырвал победу у "Боруссии" М благодаря голу Лукмана

"Лейпциг" в гостях обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" в матче 21-го тура чемпионата Германии - 1:0. Единственный гол забил полузащитник Адемола Лукман, который был арендован клубом у "Эвертона" во время зимнего трансферного окна.

Чемпионат Германии

21-й тур

"Боруссия М" - "Лейпциг" - 0:1 (0:0)

Гол: Лукман, 89 (0:1).

"Боруссия М": Зиппель, Янчке, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Херрманн (Кюизанс, 58), Грифо, Крамер, Закария, Штиндль, Азар.

"Лейпциг": Гулачи, Орбан, Клостерманн, Упамекано, Кампль, Забитцер, Кейта, Лаймер, Демме (Ильзанкер, 90+5), Брума (Лукман, 78), Вернер.

Предупреждения: Штиндль, 18. Забитцер, 61. Лаймер, 64. Янчке, 78.

Судья: Штилер.

03 февраля. Менхенгладбах. Стадион "Штадион им Боруссия-Парк".