"Лейпциг" вырвал победу у "Байера", "Шальке" разгромил "Вольфсбург"

В матче 28-го тура чемпионата Германии "Лейпциг" одолел на своем поле "Байер" (1:0). Единственный гол на четвертой добавленной минуте забил Юссуф Поульсен. При этом хозяева уже были в меньшинстве после удаления Вилли Орбана.

В другом поединке "Шальке" дома разгромил "Вольфсбург" (4:1). Гол престижа у гостей записал на свой счет Марио Гомес. "Волки" опустились на 14-ю строчку, "Шальке" остался 12-м. "Лейпциг" занимает второе место, его отставание от лидирующей "Баварии" составляет семь очков.

Напомним, мюнхенцам сегодня играть с дортмундской "Боруссией".

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28-й тур

"Лейпциг" – "Байер" – 1:0 (0:0)

Гол: Поульсен, 90+3.

"Лейпциг": Гулачи, Комппер, Орбан, Бернарду, Ильзанкер, Забитцер, Форсберг (Кайзер, 90+5), Кейта, Берк (Поульсен, 73), Демме, Вернер (Упамекано, 90+1).

"Байер": Лено, Хильберт, Емер Топрак, Едвай, Венделл (Хенрикс, 69), Баумгартлингер, Кампль, Беллараби (Бэйли, 46), Брандт (Кисслинг, 87), Хаферц, Фолланд.

Предупреждения: Орбан, 5. Венделл, 58.

Удаление: Орбан, 89.

Судья: Кампка.

8 апреля. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".

"Шальке" – "Вольфсбург" – 4:1 (2:0)

Голы: Бургшталлер, 6 (1:0). Горецка, 23 (2:0). Калиджури, 48 (3:0). Бургшталлер, 77 (4:0). Гомес, 79 - с пенальти (4:1).

"Шальке": Ферманн, Хеведес, Настасич, Колашинац (Коке, 71), Керер, Шупо-Мотинг (Шепф, 66), Калиджури, Майер, Горецка, Бенталеб, Бургшталлер (Хюнтелар, 85).

"Вольфсбург": Кастелс, Юнг (Блащиковски, 46), Кнохе, Хорн, Луиз Густаву, Гилавоги, Дидави (Виейринья, 74), Юнус Малли, Арнольд, Базур, Гомес (Майораль, 80).

Предупреждения: Арнольд, 2. Настасич, 58. Базур, 86.

Судья: Бранд.

8 апреля. Гельзенкирхен. Стадион "Фелтинс-Арена".