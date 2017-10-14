21:38 | Футбол — Германия

"Лейпциг" в гостях переиграл "Боруссию" Д


Матч 8-го тура чемпионата Германии "Боруссия Д""Лейпциг" завершился победой гостей – 3:2. На голы полузащитника Марселя Забитцера, а также нападающих Юссуфа Поульсена и Жан-Кевина Огюстен, хозяева поля ответили двумя точными ударами форвара Пьер-Эмерика Обамеянга.

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8-й тур

"Боруссия Д" – "Лейпциг" – 2:3 (1:2)

Голы: Обамеянг, 4 (1:0). Забитцер, 10 (1:1). Поульсен, 25 (1:2). Огюстен, 49 – с пенальти (1:3). Обамеянг, 64 – с пенальти (2:3).

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Емер Топрак, Толян (Вайгль, 46), Загаду, Кастро, Нури Шахин (Пулишич, 46), Гетце, Ярмоленко, Обамеянг, Филипп (Бартра, 51).

"Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Бернарду, Упамекано, Ильзанкер, Кампль, Забитцер (Орбан, 86), Кейта (Демме, 46), Поульсен, Брума, Огюстен (Лаймер, 65).

Предупреждения: Кейта, 15. Бернарду, 30. Бюрки, 48. Ильзанкер, 54. Гетце, 72. Демме, 83.

Удаления: Папастатопулос, 47. Ильзанкер, 56.

Судья: Айтекин (Германия).

14 октября. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.

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