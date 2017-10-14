"Лейпциг" в гостях переиграл "Боруссию" Д

Матч 8-го тура чемпионата Германии "Боруссия Д" – "Лейпциг" завершился победой гостей – 3:2. На голы полузащитника Марселя Забитцера, а также нападающих Юссуфа Поульсена и Жан-Кевина Огюстен, хозяева поля ответили двумя точными ударами форвара Пьер-Эмерика Обамеянга.
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8-й тур
"Боруссия Д" – "Лейпциг" – 2:3 (1:2)
Голы: Обамеянг, 4 (1:0). Забитцер, 10 (1:1). Поульсен, 25 (1:2). Огюстен, 49 – с пенальти (1:3). Обамеянг, 64 – с пенальти (2:3).
"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Емер Топрак, Толян (Вайгль, 46), Загаду, Кастро, Нури Шахин (Пулишич, 46), Гетце, Ярмоленко, Обамеянг, Филипп (Бартра, 51).
"Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Бернарду, Упамекано, Ильзанкер, Кампль, Забитцер (Орбан, 86), Кейта (Демме, 46), Поульсен, Брума, Огюстен (Лаймер, 65).
Предупреждения: Кейта, 15. Бернарду, 30. Бюрки, 48. Ильзанкер, 54. Гетце, 72. Демме, 83.
Удаления: Папастатопулос, 47. Ильзанкер, 56.
Судья: Айтекин (Германия).
14 октября. Дортмунд. Стадион Signal-Iduna-Park.